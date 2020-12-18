Компанія провела виставку, в ході якої українці могли внести свої пропозиції з приводу того, якими мають бути нові пасажирські вагони.

"Укрзалізниця" в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, що виділяються з держбюджету.

Керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook розповів, що компанія зібрала вже кілька побажань для нових вагонів.

Читайте такожГолова "Укрзалізниці" розповів про VIP-вагони, з яких сміялася мережаУ четвер, 17 грудня, в Києві компанія провела виставку, в ході якої українці могли внести свої пропозиції з приводу того, якими мають бути нові пасажирські вагони.

Тепер "Укрзалізниця" проведе аналіз і визначатиметься з технічним завданням.

Що нового у вагонах

Роздільне кондиціонування в кожному купе.

USB-зарядки та розетки у кожного місця.

4 режими освітлення в поєднанні з керованим світлом для читання,

Табло зайнятості туалетів на панелі управління над дверима купе.

Також ще не вирішені питання щодо вендінгових апаратів (автомати з їжею), килимів, відсіків для перевезення велосипедів, ємності для багажу під сидінням і одноразового ліжка.

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Хронологія подій

У жовтні глава компанії Володимир Жмак повідомив, що "Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, Локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн.

За словами Жмака, компанія "Укрзалізниця" очікує завершити 2020 рік зі збитком у розмірі 12-14 млрд грн.

У січні-червні компанія отримала 8,79 млрд грн збитків, у той час, як у першому півріччі минулого року отримала 1 млрд грн прибутку.

2 грудня "Укрзалізниця" повідомила про те, що у 2021 році планує збільшити інвестиції в оновлення, Капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу та будівництво інфраструктури у 2 рази в порівнянні з 2020 роком – до 27,2 млрд грн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН