У минулому Tesla мала партнерські відносини з відомими світовими автовиробниками - компанія Ілона Маска виробляла електричні трансмісії для Toyota і Daimler.

Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla не проти об'єднання з іншими автовиробниками, що випускають машини з двигунами внутрішнього згоряння.

Читайте такожАкції Tesla піднялися до рекордного максимуму

Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Відповідну заяву голова Tesla зробив в рамках церемонії вручення премії Axel Springer, де він також розповів про висадку людини на Марс протягом шести років", - йдеться в повідомленні.

Коли голова видавничого дому Axel Springer Матіас Депфнер запитав Ілона Маска, чи розглядав він серйозно покупку автовиробника-конкурента, той відповів наступним чином: "ми безумовно не хочемо робити вороже поглинання, але якби хтось сказав, що було б непогано об'єднатися з Tesla, ми б могли обговорити цю можливість".

Голова Tesla не згадав про будь-які переговори про злиття або поглинання з іншими автовиробниками.

Як згадує Electrek, в минулому Tesla мала партнерські відносини з відомими світовими автовиробниками - компанія Ілона Маска виробляла електричні трансмісії для Toyota і Daimler. Однак ці партнерські відносини були розірвані в першій половині 2010-х років: у 2014 році Daimler продала свою частку в Tesla, а у 2017 році аналогічним чином надійшла Toyota.

Примітно, що ця заява прозвучала саме зараз - на тлі стійкого зростання вартості акцій і ринкової капіталізації американського виробника електромобілів.

Капіталізація Tesla наблизилася до 500 мільярдів доларів, а Ілон Маск змістив Білла Гейтса з другого місця в рейтингу мільярдерів.

Досить поглянути на топ-20 найдорожчих публічних автомобільних компаній світу (нижче) - потенційно Tesla може поглинути багатьох з них без істотного розбавлення капіталу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН