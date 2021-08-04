Зокрема, WOG і ОККО підвищили вартість бензину на 22 копійки за літр.

Мережеві оператори України підвищили ціни на бензин на 10-50 копійок, слідом за рішенням Міністерства економіки про підвищення граничної ціни.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що, зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 22 копійки за літр, до 31,86 грн, дизельне паливо подешевшало на 1 копійку за літр, до 29,24 грн.

SOCAR підвищила вартість бензинів на 22-34 копійки за літр.

Такі мережі як "Фактор", "Катрал", "Авантаж 7" і Motto підняли ціни дизельного палива в межах 2-50 копійки за літр.

Бензин в Україні: що необхідно знати

Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензинів на 22 копійки - до 26,86 грн за літр.

У той же час вартість дизельного палива знизилася на 1 копійку - до 22,24 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки протягом липня вартість бензину не повинна перевищувати 31,86 грн за літр, дизпалива – 29,24 грн за літр.

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Автор: Ігор Орел