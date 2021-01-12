Найменше пасажирів скористалися послугами метрополітену на станції "Дніпро" - 555 тис. осіб.

У 2020 році станція червоної гілки київського метрополітену "Академмістечко" стала найбільш відвідуваною серед пасажирів.

Читайте такожБіля метро Києва почали показувати годину до прибуття потяга (фото)Як розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, її послугами скористалися 12,5 млн осіб.

На синій гілці метро найбільш відвідуваною стала "Мінська" – 9,3 млн пасажирів, а на зеленій - "Лук'янівська", на якій побувало 7,8 млн осіб.

Найменше пасажирів скористалися послугами метрополітену на станції "Дніпро" - 555 тис. осіб.

Густєлєв уточнив, що всього минулого року підприємство перевезло близько 279,5 млн осіб, це на 56% менше, ніж у 2019 році.

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Автор: УНІАН