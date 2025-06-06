У Тернополі також виникли проблеми з водопостачанням.

Під час російської дроново-ракетної атаки на Україну постраждала енергетична інфраструктура. У результаті українці в різних містах залишилися без світла.

За інформацією ДТЕК, понад 2 тисячі сімей в Києві залишилися без світла.

"Через обстріли російських окупантів 2 167 сімей лівого берега столиці залишилися без електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, голова Львівської ОДА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що в кількох селах під Львовом виникли проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

Також мер Тернополя Сергій Надал у Telegram повідомив, що внаслідок атаки ворога частина Тернополя залишилася без електроенергії, що своєю чергою призвело до відсутності води.

"Можлива відсутність напору на верхніх поверхах", - уточнив міський голова.

Удар РФ по Україні в ніч на 6 червня 2025 року - головні новини

Уночі російські окупанти вдарили по містах України. Зокрема, у Києві внаслідок падіння уламків і влучань пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену між станціями Дарниця і Лівобережна. За даними мера Києва Віталія Кличка, четверо людей загинули, 20 дістали поранення, з них 16 госпіталізовано.

Крім того, цієї ночі під ударом були міста на заході України. Зокрема Луцьк та Тернопіль.

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