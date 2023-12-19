Міст Метро в Києві "втомлений" вже два роки, зазначили у Київраді.

Якщо експертиза визначить, що міст Метро в аварійному стані, то можливе закриття кількох станцій метрополітену "червоної гілки" Київського метрополітену.

Про це сказав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що про проблеми з мостом Метро було відомо вже два роки тому. "Відомо було, що він в такому "втомленому" стані. Але лише в цьому році було забюджетовано його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, які з цим пов'язані", - сказав Вітренко.

За його словами, про те, що міст Метро потребує ремонту говорили два роки, але нічого не робилось. "Якщо покаже експертиза, що міст Метро треба буде закривати - зараз виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт. І якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який з’єднує два береги (йдеться про те, що річка Дніпро перерізає Київ на правий та лівий берег, а "червона гілка" метро їх з'єднує, - УНІАН)", - зазначив Вітренко.

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При цьому додав, що це "апокаліптичний сценарій", тому що всі розуміють, яке значення мають мости для міста Києва, яких катастрофічно не вистачає. За його словами, мости - "це стратегічні об'єкти", які важливі не тільки для пересування громадян, але і для ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони у країні, яка воює. "Це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", наголосив він.

Як відомо, "червона гілка" метрополітену протягується від станцій "Академмістечко" до "Лісової". Вона з’єднує два береги Києва через міст Метро.

У центрі уваги "синя гілка" метро - Київ зіткнувся з серйозною транспортною проблемою

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки" через підтоплення тунелів.

Журналісти вважають, що загалом за приблизними підрахунками закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям.

Сумнівним з точки зору безпеки, за даними експертів, є міст Метро на "червоній гілці" метрополітену. До переліку проблемних можна додати перегін між "Гідропарком" і "Дніпром".

Всього відомо про сім ділянок метро Києва, де є певні проблеми. Зокрема, це перегін між станціями "Героїв Дніпра" та "Мінською", де просідають тунелі. За словами відомого київського активіста, ветерана війни Олега Сімороза, це відбувається через будівництво ТРЦ.

Друга проблемна ділянка - між станціями "Почайна" та "Контрактова площа". Там також просідають тунелі, порушений габарит через неякісну конструкцію тунелів, вказує Сімороз. За його словами, закриття загрожує трьом станціям - між "Почайною" і "Контрактовою площею" ще є "Тараса Шевченка".

"Просадка тунелів фіксується також на скачках між "Васильківською" і "Виставковим центром", а також між станціями "Бориспільська" й "Червоний хутір". Між "Осокорками" і "Харківською", на ділянці, яка також включає "Позняки", проблемні самі тунелі через низьку якість будівництва. Грунтові води також "штурмують" ділянку метро від законсервованої станції "Львівська брама" до "Золотих воріт".

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