Прес-служба "Укрзалізниці" опублікувала відповідні графіки руху.

Кількість приміських поїздів між Києвом та Васильковим вирішили тимчасово збільшити. В "Укрзалізниці" оголосили про призначення кількох додаткових прискорених потягів, які будуть курсувати до 30 вересня.

Надалі рішення щодо продовження їх використання розглядатиметься окремо, зазначає прес-служба "УЗ".

Розклад руху поїздів з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський до станції Васильків-Центр:

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08:34-09:31 (поїзд №6049);

16:36-17:26 (поїзд №6051);

18:37-19:27 (поїзд №6053).

Розклад руху поїздів зі станції Васильків-Центр до Приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський:

07:28-08:24 (поїзд №6050);

09:41-10:32 (поїзд №6052);

17:36-18:26 (поїзд №6054).

Зазначається, що поїзди курсуватимуть за відповідним графіком щодня. Виключенням стануть лише вихідні дні. Зупинки під час подорожі передбачаються на станціях: Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі.

"Укрзалізниця" оновила плацкарти для поїздів маршруту Київ-Чернівці

Нагадаємо, раніше в "УЗ" анонсували літні зміни для поїздів, які курсують маршрутом №7/8 Київ-Чернівці. Для них додали свіжомодернізовані плацкартні вагони з сучасними кондиціонерами, вакуумними туалетами та керованим освітленням приміщення. В компанії зазначали, що в рамках оновлення поєднали фірмові вагони, орієнтовані на більш вибагливого пасажира, з більше доступними за ціною варіантами.

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