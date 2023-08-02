Військовий оглядач зізнався, що цей вчинок його здивував.

У Російської Федерації є засоби для того, щоб "налякати" судновласників, які захочуть прорвати зернову блокаду.

Про це заявив військовий оглядач Давид Шарп в ефірі програми "Ранок лютого", коментуючи перетин Чорного моря ізраїльським цивільним кораблем. "Я скажу чесно, я дещо здивований. Я не очікував дій такого роду з боку цивільних судновласників. Зазвичай вони не схильні до ризиків, як і ті, хто страхує рейси", - сказав він.

Шарп каже, що не здивувався тому, що Росія не стала бити по кораблю. Він нагадав, що його супроводжували патрульні літаки. "Але я б не відчував особливого оптимізму на рахунок того, що цивільні судна, нехтуючи погрозами, будуть спокійно слідувати в українські порти, зокрема - в Ізмаїл. Через те, що у Росії є засоби, якщо вона захоче на це піти, налякати судновласників", - додав оглядач.

Він не виключає, що загарбники можуть завдати анонімного удару по цивільному кораблю, щоб звинуватити в атаці Україну. А на кораблях працюють люди, які, навіть якщо і підтримують українців, не готові ризикувати своїми життями і вантажем.

Морська блокада РФ: що відомо

Нагадаємо, в липні влада РФ оголосила про вихід із зернової угоди. Вони пригрозили, що тепер розглядатимуть судна, що прямують до портів України, як потенційних перевізників військових вантажів.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що зараз Україна не може приймати торгові судна через те, що росіяни оголосили північно-західну частину Чорного моря закритою для навігації.

Днями стало відомо, що ізраїльський цивільний корабель першим прорвав блокаду і увійшов в українську гілку Дунаю.

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