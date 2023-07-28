У Чорному морі навігація кораблів і суден до портів, підконтрольних Україні, наразі відсутня повністю.

Українські морські порти не мають зараз можливості приймати торговельні судна, оскільки РФ проголосила північно-західну частину моря закритою для навігації. Про це розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі навігація кораблів і суден до портів, підконтрольних Україні, наразі відсутня повністю. Тому що нема можливості у портів приймати судна, нема навігації в територіальному морі України, оскільки ще з березня 2022 року Росія проголосила північно-західну частину Чорного моря закритою для навігації", - акцентувала Гуменюк.

Вона нагадала, що тоді було проголошено, щоб всі судна негайно зайшли в порти і не перебували в територіальному морі України, бо це територія "контртерористичної операції".

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"Це повідомлення мореплавцям, росіяни переправили через центр повідомлень, який знаходиться в Іспанії, і воно прийнято всіма капітанами суден до уваги, відповідно до норм міжнародного морського права", - зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що далі функціонування навігації було погоджено виключно в межах зернової ініціативи. "В межах конкретного транспортного коридору, який називався "зерновим". І забезпечувалась безпекова компонента Силами оборони України, а інші компоненти, забезпечувались гарантією ООН і Туреччиною", - підкреслила Гуменюк.

Вона зауважила, що в Чорному морі зараз активна навігація спостерігається тільки навколо узбережжя Кримського півострова, тобто тимчасово окупованого територіального моря України.

"Там відбувається навігація і риболовецьких суден, і торгових суден, які в супереч того, що Україною проголошені ці порти закритими, бо вони знаходяться під окупацією, все ж таки продовжують там курсувати і проводити вантажні операції, переміщувати вантажі. Це виключно зараз відбувається в інтересах країни-агресора, тому очевидно, що тим суднам вони (росіяни - УНІАН) не погрожують. Але, якщо кожного разу так буде, як з цим судном, запис (перехоплений українськими прикордонниками - УНІАН) якого ми всі почули, це означає, що будь-яке судно, яке вони запідозрили в намірі прямувати в Україну, буде отримувати ось таке інформування-попередження погроз", - акцентувала Гуменюк.

Росія блокує навігацію в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, після зриву Росією "зернової угоди" 17 липня 2023 року, в рамках якої морським шляхом відбувався експорт українського зерна, військові РФ почали завдавати масованих ракетно-дронових ударів по портовій інфраструктурі півдня України та по сховищам із зерном.

Крім того, Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна в Чорному морі, які прямують до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення". Кремль фактично оголосив про морську блокаду України.

26 липня про зростання ризику насильства у Чорному морі після зриву РФ "зернової угоди", попередили у розвідці Великої Британії. Зазначалося, що Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

28 липня стало відомо, що у Чорному морі російські військові вже погрожують торговельним суднам. Українські прикордонники змогли перехопити погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі. Прикордонники оприлюднили відповідний запис, який зафіксував, як загарбники вимагають, щоб екіпаж судна повідомив про свою національну приналежність та надав відомості щодо вантажу, який є на борту.

У перехопленні окупант промовляє: "Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав такі дії російських військових "методами терористів" та акцентував, що російські військові кораблі погрожують цивільним в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права.

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