На заправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подорожчали на 33 і 50 копійок за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні сьогодні підвищили ціни на бензин і дизельне паливо в середньому по країні в межах 7-14 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Зокрема, на АЗС WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подорожчали на 33 коп./л і 50 коп./л - до 31,50 грн/л і 30,99 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 64 коп./л - до 30,23 грн/л.

Крім того, на 0,2-1 грн/л дизельне паливо подорожчало в мережах Marshal, Green Wave і "Авантаж 7".

Зазначається, що середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 11 копійок за літр і склала 29,17 грн, бензин А-95 подорожчав на 7 копійок за літр - до 30,01 грн, а дизпаливо - на 14 копійок за літр - до 28,70 грн.

Держрегулювання цін:

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

6 вересня 2021 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 41 копійку - до 25,94 грн за літр.

15 вересня 2021 року Мінекономіки України підвищило граничну вартість бензинів на 67 копійок-до 26,61 грн за літр.

4 жовтня 2021 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 33 копійки - до 26,50 грн за літр.

Автор: Ганна Бредіхіна