З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,6 грн за літр, дизпалива – 30,23 грн за літр.

Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензин на 33 копійки - до 26,50 грн за літр.

Про це повідомляється на сайті міністерство.

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У той же час вартість дизельного палива підвищилася на 64 копійки - до 23,23 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,60 грн за літр, дизпалива – 30,23 грн за літр.

Держрегулювання цін:

14 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

6 вересня 2021 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 41 копійку - до 25,94 грн за літр.

15 вересня 2021 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 67 копійок - до 26,61 грн за літр.

Автор: Ганна Бредіхіна