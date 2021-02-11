Водіям радять користуватися спеціальними майданчиками для відстою вантажних автомобілів.

У зв’язку із несприятливими погодними умовами з 9:00 11 лютого Служба автомобільних доріг у Львівській області обмежила рух вантажного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

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Зокрема рух обмежено трасами державного значення:

М-06 Київ – Чоп (Гамаліївка – Миколаїв);

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;

М-10 Київ – Краковець;

М-11 Львів – Шегині;

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород;

Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;

Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.

Водіям радять користуватися спеціальними майданчиками для відстою вантажних автомобілів. Скільки триватимуть обмеження, наразі невідомо, повідомляють у патрульній поліції.

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Автор: Мирослава Бзікадзе