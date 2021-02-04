На трасі "Харків-Київ" в районі селища Коротич утворилися величезні ями.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Це Харків - тут ****".

"Разом зі снігом зійшов і асфальт. За 15 хвилин мінус 4 колеса. У всіх проїжджаючих машин погнуті диски. Кожен водій попав на ремонт від 1200 грн (20% середньостатичної латки)", – йдеться в повідомленні.