Асфальт зійшов разом зі снігом / фото Telegram-канал "Це Харків - тут ****"
На трасі "Харків-Київ" в районі селища Коротич утворилися величезні ями.
Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Це Харків - тут ****".
"Разом зі снігом зійшов і асфальт. За 15 хвилин мінус 4 колеса. У всіх проїжджаючих машин погнуті диски. Кожен водій попав на ремонт від 1200 грн (20% середньостатичної латки)", – йдеться в повідомленні.
Асфальт зійшов разом зі снігом / фото Telegram-канал "Це Харків - тут ****"
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