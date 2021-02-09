В Україні через снігопади рух для великогабаритного транспорту обмежено на дорогах у 7 областях: Київській, Житомирській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Волинській.
Читайте такожЗимова стихія: "Укравтодор" розповів про боротьбу зі снігом на дорогахПро це повідомляє ТСН.uа.
"У Житомирській області замітало й напередодні - зараз там насипало вище коліна", - йдеться в повідомленні.
Відучора на кордоні Житомирської та Київської областей почав працювати пункт обігріву.
"Комунальники, рятувальники та поліція всю ніч працювали в посиленому режимі. І якщо перші розчищали засипані снігом дороги та вулиці, то поліція і рятувальники надавали допомогу водіям, які потрапили в снігові пастки", - підкреслює видання.
Зазначається, що із заметів звільнили понад три десятки автомобілів. Більшість з них - вантажні автомобілі, але була й карета швидкої допомоги.
Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:
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