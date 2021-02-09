Через снігопад на в'їзді до Києва по Житомирській трасі утворився величезний затор.

На Житомирській трасі під Києвом через снігопад утворився величезний затор. Загалом в пробці знаходяться близько тисячі вантажних автомобілів.

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Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"По Житомирській трасі величезний затор до Києва, стоять 1000 фур. Цікаво, що наші громадяни категорично проти фур, але всі хочуть щось їсти, отримувати вчасно товар. Така сама ситуація і з моторолерами доставки. Відкрию городянам секрет: практично всі товари народного споживання та їжа приїжджають на фурах. Саме так. На великих", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

Київська влада обмежила проїзд фур до столиці через снігопад.

Зазначається, що обмеження в'їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автодорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Автор: УНІАН