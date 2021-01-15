За минулу добу прибиранням снігу на станціях, платформах і коліях займалися майже 2,5 тисячі залізничників.

Снігопад, який спостерігався протягом минулої доби в багатьох регіонах країни, не вплинув на рух поїздів.

Читайте такожНаслідки снігопаду: Київ скували затори напередодні вихідних (карта)Про це повідомила прес-служба акціонерної компанії "Укрзалізниця".

"Рясні снігові опади, які спостерігалися протягом минулої доби в багатьох регіонах країни, не вплинули на рух поїздів. Станом на ранок 15 січня пасажирські поїзди продовжують курсувати згідно з графіком руху", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу прибиранням снігу на станціях, платформах і коліях займалися майже 2,5 тисячі залізничників.

Зокрема, вони очистили від снігу 6,3 тисячі стрілкових переводів і понад 600 пасажирських платформ.

"Укрзалізниця" просить пасажирів бути обережними на об'єктах залізничної інфраструктури, особливо в період складних погодних умов.

Що цьому передувало

Сьогодні в Україні очікуються сильні снігопади та мороз. Температура вночі впаде до -21°С.

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Автор: Павло Степанець