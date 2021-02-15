Переліт був виконаний з аеропорту Амстердама в Мадрид і був визнаний успішним.

Нідерландська компанія KLM виконала перший демонстраційний пасажирський рейс на якому авіалайнер був заправлений сумішшю звичайного авіаційного палива і синтетичного авіакеросину.

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"Переліт був виконаний з аеропорту Амстердама в Мадрид і був визнаний успішним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що синтетичне паливо розглядається як екологічно Нейтральне пальне, оскільки воно в процесі згоряння ніяк не впливає на баланс вуглекислого газу в атмосфері. Річ у тому, що для виробництва такого палива використовується діоксид вуглецю.

"Використання синтетичного палива дозволить істотно знизити викиди нового вуглекислого газу та інших речовин, що провокують глобальну зміну клімату", - підкреслює видання.

Під час демонстраційного польоту Boeing 737-800 частка синтетичного авіакеросину в паливній суміші була відносно невелика - до баків літака було заправлено 500 літрів синтетичного палива. Пальне було виготовлено компанією Shell. Інші подробиці про випробування не розкриваються.

Тим часом керівництво аеропорту Роттердам - Гаага оголосило про намір побудувати в Роттердамі Дослідний завод з виробництва синтетичного палива. Для його виробництва буде використовуватися вуглекислий газ, захоплений з атмосфери.

Раніше стало відомо, що німецький аерокосмічний центр (DLR) приступив до проектування заводу з виробництва синтетичного палива для літаків. Новий завод буде досвідченим. Підприємство випускатиме близько 10 тисяч тонн синтетичного палива на рік.

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Автор: УНІАН