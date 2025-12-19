Фахівці закликали терміново переглянути нові правила чи методи їх впровадження, бо далі буде тільки гірше.

З жовтня при в’їзді до ЄС для громадян третіх країн діють нові правила проходження прикордонного контролю, що на практиці вилилося в страшенні черги і багатогодинні очікування для мандрівників. Про це повідомляє The Sun.

Нову систему, відому під абревіатурою EES (дослівно – "система в’їзду-виїзду") частково почали впроваджувати з 12 жовтня, а вже 10 квітня 2026 року вона має запрацювати повністю.

Система передбачає автоматизацію перевірки особи мандрівника, щоб зменшити частку ручної перевірки документів. Однак для цього дані мандрівника вже мають бути внесені в автоматизовану систему. Тож при першому в’їзді іноземця на територію ЄС його біометричні дані доводиться вносити в систему вручну, що спричинило величезні черги в аеропортах і наземних пунктах пропуску.

Як пише The Sun, у соцмережах мандрівники масово скаржаться на черги, очікування в яких може сягати кількох годин. Особливо складна ситуація у популярних туристичних країнах, як от Іспанія та Португалія, де є великий потік іноземних гостей. За даними португальських ЗМІ, подекуди адміністрація аеропортів розмірковує над тим, аби тимчасово відмовитися від нових правил на різдвяні свята, коли потік гостей особливо великий.

Міжнародна рада аеропортів (ACI), що базується у Брюсселі, закликала до термінового перегляду нових правил в'їзду до ЄС. Там констатували, що через збір біометричних даних громадян третіх країн, які в'їжджають до Шенгенської зони, середній час проходження прикордонного контролю в аеропортах збільшився на 70%. За даними ACI, особливо критичною ситуація є в аеропортах Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Італії, Португалії та Іспанії.

Крім того з’ясувалося, що сама автоматизована система EES вразлива до численних зовнішніх факторів, як от перебої з електропостачанням.

Генеральний директор ACI EUROPE Олів'є Янковець зауважив, що мандрівники вже зараз стикаються зі значним дискомфортом, хоча поки що правила вимагають вносити в автоматизовану систему дані лише кожного десятого іноземця. Коли ж з 9 січня реєструвати в системі треба буде вже кожного третього мандрівника, ситуація загостриться ще більше. Янковець попередив, що якщо ці проблеми не будуть вирішені, це може спричинити навіть серйозні загрози безпеці.

"EES не може бути лише хаосом для мандрівників та безладом у наших аеропортах. Якщо поточні операційні проблеми не вдасться вирішити, а систему стабілізувати до початку січня, нам знадобляться швидкі дії від Європейської Комісії та держав-членів Шенгенської зони, щоб забезпечити додаткову гнучкість у її розгортанні", – заявив він.

Нова система в’їзду в ЄС: що треба знати

Як писав УНІАН, з 12 жовтня в ЄС почали впроваджувати нову систему контролю в’їзду та виїзду EES, що замінить традиційні штампи в паспортах електронною фіксацією даних. Систему впроваджують для посилення безпеки та боротьби з нелегальною міграцією; повністю вона має запрацювати протягом пів року.

Усі громадяни країн, що не входять до ЄС, зокрема й українці, під час перетину кордону проходитимуть біометричну реєстрацію: здаватимуть відбитки пальців (крім дітей до 12 років), фотографуватимуться та скануватимуть закордонний паспорт, погоджуючись на обробку персональних даних.

Окремо ЄС готує запуск системи ETIAS – електронного дозволу на в’їзд для громадян безвізових країн, який коштуватиме 7 євро і діятиме три роки. Вона запрацює не раніше наступного року, тож поки що українцям не потрібно реєструватися чи платити за в’їзд. Водночас ні EES, ні ETIAS не стосуються українців із тимчасовим захистом у ЄС – їм достатньо пред’явити документ, що підтверджує цей статус.

