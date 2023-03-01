Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

У київському метрополітені тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв'язанням питання", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оплатити проїзд можна альтернативними способами:

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транспортною картою,

QR-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий",

безконтактною банківською картою,

мобільним додатком ApplePay або Google Pay.

"Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карт, а також паперових QR-квитків буде повідомлено додатково", – зазначили в КМДА.

Робота метрополітену в умовах війни

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну робота столичного метрополітену була сильно порушена. У перші тижні підземка майже не працювала, слугуючи в основному як укриття під час обстрілів.

Вже восени метрополітен Києва неодноразово зупинявся через масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Все це сильно зменшило обсяги перевезень за підсумками року.

Втім, збої в роботі метро не завжди пов'язані з війною. Так, у київській підземці регулярно ламається система оплати проїзду. Востаннє проблеми з цим виникали зовсім недавно – 21 лютого. Тоді дала збій система продажу паперових квитків на станціях.

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