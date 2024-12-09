У Kyiv City Express також працюють над зміною логіки нумерації рейсів.

Київська кільцева електричка оновлює графік через завершення будівельних робіт на Воскресенці. З 15 грудня запускаються щопівгодинні рейси, а також повертається найпізніший вечірній маршрут. Про це повідомляє прес-служба Kyiv City Express на своїй Telegram-сторінці.

"З 15 грудня повертаються щопівгодинні рейси - вдвічі більше можливостей дістатись потрібного місця та більш оптимальне планування часу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, знову курсуватиме останній найпізніший рейс електропоїзда. Він відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.

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В прес-службі Kyiv City Express також зазначили, що працюють над зміною логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах кільцевої електрички.

Зміна графіку в Kyiv City Express - що відомо

З 14 жовтня 2024 року київська кільцева електричка тимчасово змінила свій розклад руху. Зміни пов'язані зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.

Проте у Kyiv City Express пообіцяли, що після відкриття розв'язки міська електричка повернеться до звичного графіку.

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