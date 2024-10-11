Зміни пов'язані зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.

Кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Про це повідомляє прес-служба Kyiv City Express на своїй Telegram-сторінці.

Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.

"Місто продовжує спорудження мосту та з'їздів з нього, тож терпляче коригуємо розклад. І разом з киянами чекаємо на нову готову розв'язку, що дозволить і нам повернутися до тактового кільцевого руху", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Наразі невідомо як довго діятимуть зміни. Проте після відкриття розв'язки міська електричка повернеться до звичного графіку.

Транспорт у Києві – останні новини

13 жовтня в Києві буде частково обмежено рух транспорту в першій половині дня через благодійний марафон "Незламності". Обмеження руху відбудеться за двома смугами в напрямку з лівого на правий берег на Північному мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: