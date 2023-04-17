Незабаром оновлений розклад з'явиться у боті з продажу квитків онлайн та на станціях.

З вівторка, 18 квітня, в експериментальному режимі київська міська кільцева електричка курсуватиме довше.

"Ми дослухалися щодо додаткового пізнього рейсу і проведемо експеримент. З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449. Щоденно. Таким чином, найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29.Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець - о 22:35 із прибуттям о 23:20", – повідомили на сторінці Kyiv City Express.

Зазначається, що оновлений розклад з'явиться у боті з продажу квитків онлайн t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot та на станціях з 18 квітня. Також попереджають, що під час останніх рейсів касирів вже може не бути.

Відео дня

"Закликаємо до свідомої оплати проїзду через чат-бот навіть за відсутності касирів на останніх рейсах - ми чесно працюємо для киян і віримо у взаємний характер чесності", – просить адміністрація.

Кільцева електричка в Києві - нововведення

В квітні 2022 попри повномасштабну війну в Україні року на маршруті київської електрички відкрили нову зупинку – "Київська Русанівка".

Восени "Укрзалізниця" ініціювала перейменування 8 станцій електрички в Києві. Голосування з цього приводу в застосунку "Київ Цифровий" завершилося в лютому, очікуються рішення міської влади.

З минулого місяця квиток на кільцеву електричку можна придбати через міський застосунок "Київ Цифровий".

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