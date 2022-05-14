Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

З 16 травня в Києві відновлюють оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що проїзд стане платним як в метро, так і в наземному транспорті.

"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти", - пояснив Кличко.

Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

Нагадаємо, що в Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ зупинили роботу громадського транспорту, а станції метро стали укриттями. Коли ситуація в столиці покращилась, робота транспорту почала відновлюватися, але проїзд був безкоштовним, крім маршруток. Зокрема, 4 квітня метрополітен відновив сполучення через південний міст, а 5 квітня відкрили відразу дві пересадки між лініями. А 8 квітня в столичному метро відновили рух по червоній лінії, 9 квітня відновили роботу ще однієї станції метро. Паралельно з цим у Києві поступово відновлювали роботу наземного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня стало відомо, що у разі підвищення цін на пальне до 60-70 грн за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: