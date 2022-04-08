Без зупинки потяги прямують через станції: "Майдан Незалежності" і "Кловська" / фото УНІАН

В столичному метрополітені рух по червоній лінії продовжено.

Як повідомляється в Telegram-каналі КМДА, поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". До цього їздили від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

Крім того, без зупинки потяги слідують через станції: "Майдан Незалежності" і "Кловська".

Працюють пересадочні вузли: "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", а також "Золоті ворота" – "Театральна".

Метро для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00: червона лінія - від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", синя лінія - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", зелена лінія - від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

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