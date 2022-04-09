Без зупинки потяги прямують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

В Київському метрополітені відновлено роботу станції "Берестейська", здійснюється висадка та посадка пасажирів.

Про це КМДА повідомляє у своєму Telegram.

Зазначається, що без зупинки потяги прямують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

По "червоній лінії" метрополітену поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", по "Синій" - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", по "зеленій"- від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.

У КМДА також нагадали, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності, а підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Рух транспорту в столиці було зупинено.

4 квітня 2022 року метрополітен Києва відновив сполучення через Південний міст.

5 квітня 2022 року в київському метро відкрили відразу дві пересадки між лініями.

8 квітня у столичному метрополітені рух по червоній лінії продовжений.

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