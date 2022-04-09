В Київському метрополітені відновлено роботу станції "Берестейська", здійснюється висадка та посадка пасажирів.
Про це КМДА повідомляє у своєму Telegram.
Зазначається, що без зупинки потяги прямують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".
По "червоній лінії" метрополітену поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", по "Синій" - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", по "зеленій"- від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".
Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.
У КМДА також нагадали, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності, а підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.
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