В Київському метрополітені відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".
Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.
Зазначається також, що працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".
"З середи, 6 квітня, метрополітен буде починати свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30, і буде працювати для перевезень до 19:00", - повідомили в КМДА.
У держадміністрації розповіли, що поїзди метро курсують наступним чином:
- Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна"
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
- Зелена лінія: від станції "Сирець "до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
"Майдан Незалежності" і "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки", - підкреслили в КМДА.
Зазначається, що середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година. "Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - йдеться в повідомленні.
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