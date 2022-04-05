З 6 квітня метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше.

В Київському метрополітені відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається також, що працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

"З середи, 6 квітня, метрополітен буде починати свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30, і буде працювати для перевезень до 19:00", - повідомили в КМДА.

У держадміністрації розповіли, що поїзди метро курсують наступним чином:

- Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна"

- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"

- Зелена лінія: від станції "Сирець "до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

"Майдан Незалежності" і "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки", - підкреслили в КМДА.

Зазначається, що середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година. "Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - йдеться в повідомленні.

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