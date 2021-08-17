Зупинка роботи аеропорту пов'язана з ремонтними роботами, які триватимуть до кінця 2021 року.

З 20 вересня міжнародний аеропорт "Херсон" повністю припинить свою роботу.

Про це повідомляє avianews.com.

Зупинка роботи аеропорту пов'язана з ремонтними роботами, які триватимуть до кінця 2021 року.

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Зокрема заплановано роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги.

В рамках підготовчого етапу, з 1 до 19 вересня, доступна для зльотів і посадок довжина смуги зменшиться на 300 метрів — з 2500 метрів до 2200 метрів.

Підрядник має виконати реконструкцію смуги у дві черги для того, щоб вона змогла приймати важкі далекомагістральні літаки Boeing 767-300 не менше двох разів на день.

Перша черга передбачає вирівнювання існуючого асфальтного покриття довжиною 2000 метрів і шириною 42 метри. Для цього підрядник має зробити фрезерування ділянок з найбільшим числом дефектів і укласти на них новий асфальт товщиною 7 см.

Друга черга ділиться на два пускових комплекси. Під час першого будівельники повинні посилити асфальтну частину смуги та розширити її з 42 до 45 метрів

На ділянці смуги довжиною 500 метрів і шириною 45 метрів з бетонних плит необхідно демонтувати плити та замінити їх на два шари асфальтобетону загальною товщиною 18 см.

Для проведення описаних вище робіт підряднику дається 3 місяці з моменту укладення договору. Після завершення цих робіт аеродром знову зможе приймати літаки.

Другий пусковий комплекс другої черги передбачає подовження смуги на 100 метрів до 2600 метрів, розширення бічних смуг безпеки на смузі, що має збільшити її ширину до 60 метрів. На ці роботи відводиться термін до кінця 2022 року.

Аеропорт "Херсон"

Херсон обслуговує чартерні рейси на курорти та регулярні маршрути авіакомпаній МАУ в Київ, Turkish Airlines і Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбілісі.

Автор: Олена Коваленко