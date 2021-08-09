У опитуванні 2020-2021 років взяли участь мандрівники з понад 100 країн світу.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів 5-ту позицію у рейтингу топ-10 кращих аеропортів Східної Європи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що з 1999 року рейтинг щорічно формується консалтинговою компанією зі Сполученого Королівства Skytrax. Переможців визначають через проведення глобального опитування клієнтів аеропортів. У опитуванні 2020-2021 років взяли участь мандрівники з понад 100 країн світу.

Так, перше місце серед аеропортів у Східній Європі посів аеропорт Будапешта. Друге та третє місця - Бухарест та Таллінн, відповідно. МА "Бориспіль" опитані оцінили вище за аеропорти в Тбілісі, Белграді, Братиславі, Загребі та Софії.

Читайте такожФінляндія відкрила кордони для українських туристів: правила в'їздуУ міністерстві розповіли, що нагорода World Airport Awards задає стандарти якості для світової індустрії, оцінюючи рівень обслуговування клієнтів у понад 500 аеропортах світу. Процес опитування та нагородження повністю фінансується компанією Skytrax.

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Автор: Тамара Отовська