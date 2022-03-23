Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація не вплине.

"Укрзалізниця" повідомляє про масову атаку на провайдерів зв'язку, через що онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія "Укрзалізниці" наразі тимчасово недоступні.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине", - запевняє залізниця.

У "Укрзалізниці" додали, що зв'язок з ними можливий через соцмережі, а контактний центр "Укрзалізниці" тимчасово працюватиме за номерами: лінія "Якість та сервіс" - 044 465 33 44; лінія "Залізна допомога" - 044 465 03 87.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.