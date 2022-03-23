Актуальний розклад регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня на спеціальному сайті "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.

Про це компанія повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Додаткові поїзди з Києва 24 березня

Дарницький вокзал:

9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів

17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів

Додаткові поїзди з Харкова 24 березня

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів

Додаткові поїзди з Дніпра 24 березня

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп

Додаткові поїзди з Краматорська 24 березня

13:00 - №286/285 Краматорськ - Львів

16:00 - №288/287 Краматорськ - Львів

Додаткові поїзди з Одеси 24 березня

22:32 - Одеса - Ужгород

Зазначається, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

Раніше "Укрзалізниця" повернула платний проїзд рейсами із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 березня до країн-членів Європейського союзу вже прибуло 3,3 мільйона українських біженців. При цьому ЄС не збирається запроваджувати квоти на розподіл біженців з України.

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