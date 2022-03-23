"Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.
Про це компанія повідомляє у своєму Telegram-каналі.
Додаткові поїзди з Києва 24 березня
Дарницький вокзал:
- 9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
- 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
Додаткові поїзди з Харкова 24 березня
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
Додаткові поїзди з Дніпра 24 березня
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп
Додаткові поїзди з Краматорська 24 березня
- 13:00 - №286/285 Краматорськ - Львів
- 16:00 - №288/287 Краматорськ - Львів
Додаткові поїзди з Одеси 24 березня
- 22:32 - Одеса - Ужгород
Зазначається, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
Раніше "Укрзалізниця" повернула платний проїзд рейсами із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.
Як повідомляв УНІАН, станом на 21 березня до країн-членів Європейського союзу вже прибуло 3,3 мільйона українських біженців. При цьому ЄС не збирається запроваджувати квоти на розподіл біженців з України.