Поїзд відправлятиметься з Києва щоденно о 8:30.

"Укрзалізниця" починає продаж квитків на закордонний поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ-Перемишль.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Telegram.

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ - Пшемисль. Поїзд №715 відправлятиметься з Києва щоденно о 8:30", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квитки доступні для продажу на сайті "Укрзалізниці", та в чат-боті "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" вводить платний проїзд на потягах у напрямках із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.

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