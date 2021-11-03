У компанії відзначили, що влітку зріс попит на перельоти.

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про отримання першого операційного прибутку з початку пандемії коронавірусу. Показники в третьому кварталі покращилися завдяки високому попиту влітку.

Про це пише агентство Reuters.

У компанії відзначили, що попит на перельоти влітку збільшився завдяки ослабленню карантинних обмежень, що в підсумку позитивно відбилося на фінансових результатах.

Lufthansa повідомила про скоригований прибуток до сплати відсотків та податків у розмірі 17 мільйонів євро. Минулого року за аналогічний період був зафіксований збиток у розмірі 1,262 мільярда євро.

Читайте такожЧастина українських авіакомпаній можуть втратити право на польоти до Європи: кого це стосуватиметьсяПри цьому виторг компанії в третьому кварталі зріс майже вдвічі - до 5,2 мільярда доларів.

У компанії очікують, що в четвертому кварталі також отримають прибуток, але це можливо за умови подальшого попиту на польоти.

Крім того, зазначається, що кількість нових бронювань вже становить 80% від рівня 2019 року. Ситуація стала поліпшуватися завдяки відновленню ділових поїздок та збільшенню числа пасажирів на далекомагістральних рейсах, зокрема попит виріс на квитки в США.

Як раніше повідомляв УНІАН, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"(МАУ) презентувала перелік чартерних програм, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022.

Автор: Анастасія Горбачова