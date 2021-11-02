Зокрема, спільно з кількома туристичними операторами авіакомпанія запускає новий маршрут Київ – Зальцбург.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) презентувала перелік чартерних програм, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022.

Як зазначає прес-служба МАУ, зокрема, спільно з кількома туристичними операторами авіакомпанія запускає новий маршрут Київ – Зальцбург (SZG) для любителів гірськолижного відпочинку. Рейси за даним напрямком будуть виконані 2 та 9 січня 2022 року.

Також МАУ літатиме за наступними зимовими чартерними напрямками:

Київ – Ерзурум (ERZ) – Київ – починаючи з грудня

Київ/Запоріжжя/Одеса – Кайсері (ASR) – Київ/Запоріжжя/Одеса – починаючи з грудня

Київ – Кіттіла (KTT) – Київ – щовівторка з 28 грудня

Київ – Рованіемі (RVN) – Київ – 29 грудня, 5 та 12 січня

Київ – Ліон (LYS) – Київ – 2 та 9 січня

Київ – Гренобль (GNB) – Київ – з 8 січня

Також авіакомпанія оголосила низку чартерних рейсів за пляжними напрямками на зиму:

Київ – Тенеріфе (TFS) – Київ – 27 грудня, 6, 17 та 27 січня

Київ – Малага (AGP) – Київ – з 1 листопада

Київ – Фуншал (FNC) – з 21 жовтня

Київ – Кабо-Верде (SID) – з 22 листопада

Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх (SSH)/Хургада (HRG) – Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя

Читайте такожМАУ відновить прямі рейси в Тель-Авів з Харкова і Дніпра

При цьому в прес-службі МАУ настійно рекомендують відстежувати правила перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.

Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ анонсувала перелік регулярних маршрутів, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022 років.

Автор: Марина Григоренко