У Києві електрички зупинятимуться під час повітряних тривог: що робити пасажирам

Київська кільцева електричка буде вимушено зупинятися під час повітряних тривог. Причина - загроза російських атак по транспортній інфраструктурі "Укрзалізниці", пише пресслужба Kyiv City Express у своєму Telegram-каналі.
"Найближчими днями можливі вимушені зупинки поїздів Kyiv City Express під час тривог у столиці. Ворог завдає прицільних ударів по нашій інфраструктурі, тому безпека – понад усе", - ідеться в повідомленні.
При цьому після отримання "зеленого сигналу" від моніторингової групи – електричка знову рушатиме в дорогу й наздоганятиме розклад.
У Kyiv City Express також закликали не залишатися у вагонах під час атаки через надто високу загрозу, адже саме поїзд може бути мішенню.
"Важливо відійти якомога швидше в укриття або принаймі на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу", - додали в Kyiv City Express.
Київська кільцева електричка - останні новини
З 22 липня вартість проїзду в Kyiv City Express зросла. Так, вартість квитка становитиме 30 грн – у застосунках "Укрзалізниці" й "Київ Цифровий" та 37 грн – у касах або безпосередньо у касира у вагоні.
Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповідав, якщо взимку головною ціллю росіян була українська енергетика, то тепер акцент дедалі більше зміщується саме на залізничну інфраструктуру.