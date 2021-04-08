Секретар Київради порадив центральній владі перевести своїх працівників на дистанційну роботу.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко відповів на дорікання Офісу президента, що столична влада не забезпечила медиків достатньою кількістю спеціальних перепусток у транспорт на період локдауну.

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Про це він розповів в ефірі телеканалу Київ.

«Я запропонував би центральним органам виконавчої влади повернути 81 тисячу спецперепусток, які вони отримали. Я вважаю, що за цю 81 тисячу ми точно забезпечимо усіх медичних працівників», – заявив він.

Бондаренко порадив посадовцям перевести своїх працівників на дистанційну роботу.

Локдаун в Києві

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками.

Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Спецперепустки для проїзду у громадському транспорті Києва отримали 363 депутати Верховної Ради України.

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Автор: Яна Ставська