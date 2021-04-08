Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко відповів на дорікання Офісу президента, що столична влада не забезпечила медиків достатньою кількістю спеціальних перепусток у транспорт на період локдауну.
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Про це він розповів в ефірі телеканалу Київ.
«Я запропонував би центральним органам виконавчої влади повернути 81 тисячу спецперепусток, які вони отримали. Я вважаю, що за цю 81 тисячу ми точно забезпечимо усіх медичних працівників», – заявив він.
Бондаренко порадив посадовцям перевести своїх працівників на дистанційну роботу.
Локдаун в Києві
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками.
- Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
- Спецперепустки для проїзду у громадському транспорті Києва отримали 363 депутати Верховної Ради України.
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