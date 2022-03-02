У Рівному у п'яного водія конфіскували авто на користь армії /фото УНІАН
Українці, які люблять сісти за кермо напідпитку, отримають покарання в дусі воєнного часу. Водій у Рівному позбувся свого авто на користь українських військових.
Про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram-каналі.
За його словами, поліцейські конфіскували авто у нетверезого водія. Машину передадуть на потреби Збройних сил України або у відділення територіальної оборони.
"Перший - пішов. Патрульна поліція Рівного конфіскувала авто у нетверезого водія на потреби ЗСУ або ТРО", - йдеться в повідомленні.