Поліцейські конфіскували авто у нетверезого водія

Українці, які люблять сісти за кермо напідпитку, отримають покарання в дусі воєнного часу. Водій у Рівному позбувся свого авто на користь українських військових.

Про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram-каналі.

За його словами, поліцейські конфіскували авто у нетверезого водія. Машину передадуть на потреби Збройних сил України або у відділення територіальної оборони.

"Перший - пішов. Патрульна поліція Рівного конфіскувала авто у нетверезого водія на потреби ЗСУ або ТРО", - йдеться в повідомленні.