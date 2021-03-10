За словами голови Мінінфраструктури, нинішній міжнавігаційний період був найкоротшим за останні роки.

Судноплавна навігація на Дніпрі відкрита відсьогодні, 10 березня, і орієнтовно триватиме до 31 грудня 2021 року.

Читайте такожУ Мінінфраструктури вирішили зробити Дніпро судноплавним протягом усього рокуПро це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

"Відкриття нового сезону навігації на судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду у 2021 році починаємо відсьогодні, з 10 березня", - цитує прес-служба його слова.

Зазначається, що нинішній міжнавігаційний період був найкоротшим за останні роки.

"Загалом 54 календарних дні. І якщо надалі погодні умови дозволять, ми хочемо здійснювати річкову навігацію цілий рік", - зазначив міністр.

За словами Криклія, під час міжнавігаційного періоду держпідприємство "Укрводшлях" провело необхідні роботи з капітального ремонту на судноплавних шлюзах, які вимагали їх виведення з експлуатації.

"Зокрема, був завершений Капітальний ремонт на Каховському судноплавному шлюзі", - сказано в повідомленні.

Міністр також наголосив на важливості розробки відповідних проектів підзаконних актів для належного функціонування внутрішніх водних шляхів після вступу в силу нового закону "Про внутрішній водний транспорт".

"Для утримання шлюзів у належному стані закон передбачає створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів, з якого фінансуватиметься подальше утримання, реконструкція, ремонт, технічне переоснащення та охорона судноплавних гідротехнічних споруд", - сказав Криклій.

Що цьому передувало

Україна і Європейський інвестиційний банк планують підписати фінансовий договір з модернізації системи шлюзів на Дніпрі - Дніпровського каскаду.

У грудні 2020 року Верховна Рада прийняла закон "про внутрішній водний транспорт", який регулює правовідносини в цій галузі.

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Автор: Павло Степанець