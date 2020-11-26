Навігація продовжена на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Запорізькому та Каховському шлюзах.

Державна служба морського та річкового транспорту України продовжила навігацію на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Запорізькому та Каховському шлюзах до 31 грудня 2020 року.

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Про це повідомила асоціація "Ріки України" на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Згідно з наказом Державної служби морського і річкового транспорту України, Київський, Канівський, Кременчуцький, Дніпродзержинський, Запорізький і Каховський шлюзи працюватимуть до 31 грудня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

На початку листопада бізнес закликав Міністерство інфраструктури та морську адміністрацію України продовжити навігаційний період на судноплавних гідротехнічних спорудах річки Дніпро до кінця 2020 року у зв'язку зі сприятливими для цього погодними умовами.

Міністерство інфраструктури планує здійснювати судноплавну навігацію на річці Дніпро протягом усього року, якщо для цього будуть сприятливі погодні умови.

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Автор: Павло Степанець