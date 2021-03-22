Середня ціна бензину А-95 збільшилася до 28,98 гривні за літр.

Мережеві оператори України з 19 по 22 березня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,1-1 гривні за літр.

Читайте такожКабмін прийняв рішення щодо роботи транспорту у "червоній" зоніПро це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Повідомляється, що вартість бензинів в мережах ОККО і WOG зросла на 50 копійок за літр. Бензини в мережі SOCAR подорожчали також на 50 копійок за літр, а дизельне паливо на 1 гривню за літр.

Ціни на заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овіс", Motto, Mango зросли на 10-50 копійок за літр.

Повідомляється, що середні ціни на українських АЗС зросли на 17 копійок за літр до: А-92 - 27,97 гривні, а-95 - 28,97 гривні, а ДП подорожчав на 0,03 копійки за літр, до 28,24 гривні.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля і скрапленого газу на АЗС.

Раніше експерти зазначали зростання цін на паливо на українських АЗС, який спостерігається останні кілька місяців через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

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Автор: Ігор Орел