На маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд із вагонами другого класу та окремими місцями для пасажирів з інвалідністю.

"Укрзалізниця" повідомила про пришвидшення денного регіонального поїзда №824/823 сполученням Дніпро – Харків на 40 хвилин в обох напрямках.

Згідно з повідомленням прес-служби у Telegram, у сполученні Дніпро – Харків потяг №824 курсує щоденно, крім середи. Час відправлення з Дніпра – 16:09, прибуття до Харкова з 21 січня – о 20:03 (замість 20:46).

У сполученні Харків – Дніпро поїзд №823 курсує також щоденно, крім четверга. З 22 січня відправлення з Харкова здійснюватиметься о 9:33 (замість 9:42), а прибуття до Дніпра – о 13:22 (замість 14:11).

Відео дня

"На маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т із вагонами другого класу, окремими місцями для перевезення пасажирів з інвалідністю, а також двома вагонами, що обладнані кріпленням для перевезення велосипедів", - додали у компанії.

Зазначається, що квитки на поїзд доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в чат-боті.

Новини "Укрзалізниці"

Пасажири "Укрзалізниці" зможуть насолодитися повноцінним обідом під час подорожі. З кінця 2024 року компанія запустила послугу в тестовому режимі в окремих поїздах. Нове меню в поїздах "Укрзалізниці" включатиме карпатські деруни, омлет із житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами та кримськотатарський плов із яловичиною.

Відтепер громадяни, які планують подорож з "Українською залізницею" на швидкісних потягах "Інтерсіті+" зможуть обрати місце за чи проти напрямку руху, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

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