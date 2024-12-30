Укрзалізниця тестує нове меню в поїздах / колаж УНІАН, фото УНІАН, прес-служба Укрзалізниці

Пасажири "Укрзалізниці" зможуть насолодитися повноцінним обідом під час подорожі. Компанія запускає послугу в тестовому режимі в окремих поїздах.

"Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах Укрзалізниці! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні компанії.

Уже цього тижня тестування нового меню проведуть на деяких найдовших рейсах:

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  • №351/352 Київ - Кишинів;
  • №95/96 Київ - Рахів;
  • №29/30 Київ - Ужгород;
  • №4/3 Запоріжжя - Ужгород.

Нове меню в поїздах "Укрзалізниці":

  • карпатські деруни;
  • омлет із житомирських яєць;
  • курку з подільською картоплею та овочами;
  • кримськотатарський плов із яловичиною.

При цьому наголошується, що вартість страв буде в межах 170-190 гривень.

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У новому графіку руху на 2024-2025 роки деякі поїзди "Укрзалізниці" стали флагманськими. Пасажири тепер зможуть побачити в додатку, які поїзди мають нові та модернізовані вагони.

УЗ також призначила безпересадочні вагони за довгоочікуваним маршрутом Чернігів - Рахів, яким можна скористатися вже в грудні.

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