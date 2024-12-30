Пасажири "Укрзалізниці" зможуть насолодитися повноцінним обідом під час подорожі. Компанія запускає послугу в тестовому режимі в окремих поїздах.
"Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах Укрзалізниці! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні компанії.
Уже цього тижня тестування нового меню проведуть на деяких найдовших рейсах:
- №351/352 Київ - Кишинів;
- №95/96 Київ - Рахів;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №4/3 Запоріжжя - Ужгород.
Нове меню в поїздах "Укрзалізниці":
- карпатські деруни;
- омлет із житомирських яєць;
- курку з подільською картоплею та овочами;
- кримськотатарський плов із яловичиною.
При цьому наголошується, що вартість страв буде в межах 170-190 гривень.
Укрзалізниця - останні новини
У новому графіку руху на 2024-2025 роки деякі поїзди "Укрзалізниці" стали флагманськими. Пасажири тепер зможуть побачити в додатку, які поїзди мають нові та модернізовані вагони.
УЗ також призначила безпересадочні вагони за довгоочікуваним маршрутом Чернігів - Рахів, яким можна скористатися вже в грудні.