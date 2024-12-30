Зазначається, що вартість страв досить демократична.

Пасажири "Укрзалізниці" зможуть насолодитися повноцінним обідом під час подорожі. Компанія запускає послугу в тестовому режимі в окремих поїздах.

"Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах Укрзалізниці! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні компанії.

Уже цього тижня тестування нового меню проведуть на деяких найдовших рейсах:

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№351/352 Київ - Кишинів;

№95/96 Київ - Рахів;

№29/30 Київ - Ужгород;

№4/3 Запоріжжя - Ужгород.

Нове меню в поїздах "Укрзалізниці":

карпатські деруни;

омлет із житомирських яєць;

курку з подільською картоплею та овочами;

кримськотатарський плов із яловичиною.

При цьому наголошується, що вартість страв буде в межах 170-190 гривень.

Укрзалізниця - останні новини

У новому графіку руху на 2024-2025 роки деякі поїзди "Укрзалізниці" стали флагманськими. Пасажири тепер зможуть побачити в додатку, які поїзди мають нові та модернізовані вагони.

УЗ також призначила безпересадочні вагони за довгоочікуваним маршрутом Чернігів - Рахів, яким можна скористатися вже в грудні.

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