Вартість квитків на "флагманські" вагони не відрізняється від аналогічних за класом вагонів.

У новому графіку руху на 2024-2025 року деякі поїзди "Укрзалізниці" стали флагманськими.

Як повідомляє пресслужба перевізника в Telegram, пасажири зможуть побачити в застосунку, які потяги мають нові та модернізовані вагони. На сьогодні таких поїздів "Укрзалізниця" має пʼять:

№15/16 Харків – Ясіня: поїзд "Лесь Курбас" названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр "Березіль" став культурною візитівкою Харкова;

№17/18 Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву "Сковорода" на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди;

№79/80 Дніпро – Львів: "Січеслав" названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році;

№91/92 Київ – Львів: "Леополіс" – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни:

№105/106 Київ – Одеса: "Чорноморець" – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.

"Тепер ще на етапі вибору подорожі в застосунку ви знатимете, які поїзди мають найкращі вагони", - йдеться в повідомленні.

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На пасажирів у флагманських поїздах чекає фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту. Крім того потяги матимуть нові або відновлені вагони купе та люкс із вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою.

Також пасажирів порадують оновлена ігротека та ексклюзивний залізничний цукор-рафінад. Для зручності ці поїзди матимуть відповідне маркування у застосунку. Як додається, у флагманів буде свій музичний супровід:

"Сковорода" – композиція "Паровоз" Євгена Хмари;

"Леополіс" – "Місто весни" у виконанні "Один в каное" та "Океан Ельзи";

"Січеслав" – трек "Доброго вечора, ми з України" гурту PROBASS & HARDI;

"Лесь Курбас" – інструментальна версія "Черемшини";

"Чорноморець" – мелодія "Край Чорного моря" Табачникова.

Зазначається, що вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів.

"Укрзалізниця" - останні новини

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