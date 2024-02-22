Це рішення буде виконано впродовж декількох найближчих годин.

Польсько-український кордон розблокують для військової та гуманітарної допомоги. Це питання вирішать впродовж найближчих годин.

Відповідну заяву зробив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet. За його словами, Польща внесе автомобільні та залізничні дороги до переліку критичної інфраструктури, щоб товари військового та гуманітарного спрямування перетинали кордон без затримок.

"Для того, щоб військова, гуманітарна та медична допомога надходила українській стороні без затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій. Це питання найближчих годин", - заявив Туск.

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Прем'єр зауважив, що це рішення означатиме інший тип організаційного режиму на дорогах і трасах. Польща зробить з цього "практичні наслідки". Також Туск наголосив, що наразі значних проблем із транспортуванням допомоги в Україну не було.

Блокада кордону з Польщею - що треба знати

Станом на 22 лютого блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів триває. Як і раніше, це шість напрямків. Йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту і прем'єру Польщі зустрітись на кордоні з метою врегулювання ситуація на кордоні. Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера зазначив, що Дуда підтримує ідею зустрічі представників уряду.

Згодом стало відомо, що Представники урядів України та Польщі запланували зустріч на 28 березня у Варшаві. Однак найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, до якої закликав президент Володимир Зеленський. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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