Наразі керівника та посередника затримано, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили на вимаганні 250 тис. дол. керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

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Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. "Коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за «лояльність», оцінивши її у 250 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що керівник ДП діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі посадовцю ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Цих двох осіб затримано, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Автор: Віталій Саєнко