Авіакомпанія веде переговори про покупку необхідного IT-рішення.

До кінця 2021 року український лоукостер Bees Airline запустить онлайн-реєстрацію на рейси.

Про це заявив комерційний директор авіаперевізника Олександр Джіджора, повідомляє Аvianews.com.

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Авіакомпанія веде переговори про покупку необхідного IT-рішення, яке зробить можливим нову послугу.

Передбачається, що відразу після запуску онлайн-реєстрації звичайна реєстрація на стійці в аеропорту залишиться безкоштовною. При цьому в режимі дистанційної реєстрації пасажир зможе безкоштовно вибрати місце в стандартному ряду, за винятком першого ряду та аварійних рядів.

Надалі Bees Airline розглядає можливість введення плати за отримання посадкового талона в аеропорту і вибору місця під час онлайн-реєстрації.

Однак новий збір буде з'являтися поступово, а не відразу після запуску дистанційної реєстрації.

В авіакомпанії відзначили, що онлайн-реєстрація зручна для мандрівників, які летять тільки з ручною поклажею. Онлайн-реєстрація дасть пасажирам можливість дистанційно згенерувати посадковий талон, а по прибуттю в аеропорт не стояти в черзі, а відразу йти на контроль безпеки.

Bees Airline

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Сікорського.

Зараз парк авіакомпанії складається з чотирьох середньомагістральних літаків Boeing 737-800. Вони розраховані на перевезення 189 пасажирів в одному салоні економічного класу.

Лоукостер спеціалізується на виконанні міжнародних чартерних і регулярних рейсів з основної бази в аеропорту "Київ" (Жуляни), а також зі Львова, Одеси, Херсона та Харкова.

Автор: Олена Коваленко