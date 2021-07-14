"Укрзалізниця" завершила реконструкцію колії між станціями Вільча та Янів, що з’єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) з основною залізничною мережею. Наразі тривають підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда.
Про це повідомила прес-служба УЗ з посилання на в. о. голови правління компанії Івана Юрика.
За словами керівника компанії, усі роботи були виконані в рекордні строки.
"У червні ми виграли тендер і підписали угоду з "Енергоатомом" на реконструкцію зазначеної ділянки. Ми розуміли важливість проекту для країни, тож усі роботи були виконані в рекордні строки - за один місяць", - зазначив Юрик.
Читайте такожНа українських дорогах з'являться нові знаки: як вони виглядають та що означаютьЗокрема, у ході реконструкції ділянки було замінено залізничне полотно та реконструйовано 24,56 км колії, середнім ремонтом оновлено 4,3 км.
Вже найближчим часом цією колією доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.
Юрик повідомив, що реконструйовану ділянку буде презентовано ЗМІ на наступному тижні.
У лютому Кабінет міністрів передав державному підприємству "НАЕК "Енергоатом" залізничну інфраструктуру від станції Вільча до станції Янів в зоні відчуження, що раніше належала акціонерній компанії "Укрзалізниця", для реконструкції та використання для потреб Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
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