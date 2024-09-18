В "Укрзалізниці" оновили інформацію щодо руху поїздів.

У середу, 18 вересня, Австрійська залізниця відкриває рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт, які були скасовані через боротьбу зі стихією в Центральній Європі. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Згідно з повідомленням, безпересадкові вагони Київ - Відень вже прямують до Відня та відправляться сьогодні з Відня. Також поїзд №146 Чоп - Відень відновлює звичний маршрут до Відня.

В свою чергу поїзд №143 Відень - Чоп відновить курсування з Відня, починаючи від завтра.

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"Сьогодні поїзд відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею", - додали в УЗ.

Негода у Європі – головні новини

14 вересня Європу накрили проливні дощі, виникли повені. Так, в Румунії від повеней постраждали 19 сіл у восьми повітах, були загиблі. Тоді ж в деяких містах вздовж чесько-польського кордону влада провела евакуацію, адже річки піднялися вище рівня тривоги.

15 вересня повідомлялося, що через повені, що затопили Польщу та Чехію, тоді відбулися зміни у курсуванні міжнародних потягів з та до України, деякі рейси було відмінено.

17 вересня повідомлялося, що через повені в Європі на залізниці третій день поспіль було обмеження руху.

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