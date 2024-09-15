Через повені у Польщі та Чехії деякі рейси відмінено.

У зв’язку з повенями, що затопили Польщу та Чехію, очікуються зміни у курсуванні міжнародних потягів з та до України, деякі рейси відмінено. Про це повідомляє Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі.

Так, згідно з повідомленням, сьогодні скасовано рейс Відень - Будапешт - Київ. Пасажири із квитками у Відні мають підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.

Рейс Київ - Будапешт - Відень прямуватиме лише до Будапешта.

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При цьому рейси Чоп - Відень - Чоп будуть їхати від кінцевої до кінцевої.

"Рейси Прага - Перемишль - Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки", - повідомляють в "Укрзалізниці".

Водночас поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком.

Повені у Європі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, центральну Європу накрили потужні дощі, виникли повені. Зокрема в Румунії від повеней постраждали 19 сіл у восьми повітах, є загиблі. Через повінь на польсько-чеському кордоні на невизначений час закрили два пункти пропуску, оскільки вони не можуть працювати.

А сьогодні польське місто Строне-Шльонське (Нижньосілезьке воєводство) опинилося під водою через прорив дамби на річці Моравка. Для допомоги в евакуації місцевих мешканців було направлено вертоліт Мі-17.

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