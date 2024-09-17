Через повені в Європі на залізниці третій день поспіль відбувається обмеження руху.

У вівторок, вранці 17 вересня, "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів, який був змінений напередодні через негоду в Центральній Європі, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, рейс Відень - Київ - Відень продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт. Також рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу "Інтерсіті" курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт.

Зазначається, що рейс Прага - Перемишль - Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву. В свою чергу рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

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"З технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" також відмітили, що всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Повені у Європі - останні новини

14 вересня стало відомо, що Центральну Європу накрили потужні дощі, виникли повені. Так, в Румунії від повеней постраждали 19 сіл у восьми повітах, були загиблі.

Вранці 16 вересня через повінь було скасовано деякі поїзди, а частина змінила напрямок руху.

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