31 грудня для багатьох українців буде вихідним. А ввечері 30-го на вулицях Києва спостерігаються традиційні "передсвяткові" затори.

У Києві ввечері 30 грудня спостерігаються значні затори. Для багатьох киян передостанній день року, що минає, став останнім робочим в 2020-му, тому деякі жителі й гості столиці прагнуть покинути її на свята.

Затори спостерігаються як у центрі міста, так і на окремих виїздах з нього, свідчать дані Google Maps.

У центрі Києва транспорт скупчився на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Науки, Лобановського, бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулицях Грушевського, Хрещатик, Михайлівській, Великій Житомирській, Мечникова, Жилянській, Саксаганського, Хмельницького, Коцюбинського, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе та багатьох інших.

Проїхати через Дніпро в напрямку лівого берега найскладніше по мосту Метро. Значних проблем з рухом по інших мостах поки не спостерігається.

Через низку ДТП на проспекті Перемоги затори утворилися на розв'язках біля станцій метро "Житомирська", "Святошин" та "Берестейська". Проспект Перемоги стоїть аж до виїзду з міста. Транспорт також скупчився в районі виїзду на одеську трасу в районі "Теремків".

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Автор: УНІАН